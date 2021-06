Decizia doctorilor in cazul Eriksen: inima fotbalistului va primi un "ajutor tehnologic"

Doctorul nationalei Danemarcei, Morton Boesen, a venit cu ultimele precizari in cazul lui Christian Eriksen."Dupa ce Christian a fost supus mai multor investigatii medicale, s-a decis sa poarte un ICD (defibrilator cardiac intern). Acest dispozitiv este necezar in cazul unor fluctuatii in ritmul cardiac.Christian a acceptat solutia, iar planul a a fost confirmat de toti doctorii din Danemarca si din strainatate care au fost consultati.Incurajam pe toata lumea se ofere liniste si intimatate pentru Christian si membri familiei".Defibrilatorul intern este un dispozitiv electronic care monitorizeaza in mod continuu semnalele electrice ale inimii (ritmul cardiac). Atunci cand detecteaza un ritm foarte neregulat si rapid care ar putea cauza stop cardiac, defibrilatorul emite o descarcare electrica foarte scurta, dar intensa (soc electric), restabilind ritmul cardiac (reginamaria.ro).Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.Pe teren a intrat si sotia jucatorului.