Detalii infioratoare in cazul Eriksen: "Iubita lui credea ca e mort"

Fostul portar al Danemarcei si al lui Manchester United spune ca in momentul in care Sabrina Kvist Jensen a coborat pe teren, partenera de viata a lui Eriksen credea ca iubitul ei nu mai este in viata."Fiul meu Kasper si Simon Kjaer au trebuit sa-i spuna de mai multe ori ca respira si ca nu a murit, pentru ca ea asa credea", a declarat Peter Schmeichel pentru BBC.Sabrina Kvist Jensen si Christian Eriksen au doi copii impreuna, de 6 luni si de 3 ani."Pentru mine, au fost cele mai teribile doua ore din viata. N-aveam nicio informatie, ne uitam doar la reactiile jucatorilor pentru a ne da seama. Sotiile fotbalistilor stateau foarte aproape de locul in care s-a intamplat, de aceea Sabrina a fost atat de speriata", a mai spus Peter Schmeichel.