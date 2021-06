Cariera de fotbalist s-a incheiat pentru Eriksen: "El a murit pentru cateva minute"

Asa sustine profesorul Sanjay Sharma de la Universitatea St George din Londra, care prezideaza grupul de experti cardiologi si colaboreaza cu federatia engleza de fotbal."In mod clar, ceva a mers teribil de gresit. Fara sa fiu prea bland, vreau sa va spun direct ca el a murit pentru cateva minute si doctorii au reusit sa-l readuca la viata. Eu sunt fericit ca e la spital si e constient, asta e un semn foarte bun", a declarant Sanjay Sharma."Am lucrat cu el pe cand juca la Tottenham si avea teste absolut normale pana in 2019, deci cum explici acest stop cardiac? Intrebarea este ce s-a intamplat si de ce s-a intamplat", a spus profesorul.Cariera de fotbalist profesionist e incheiata pentru Eriksen, crede doctorul. "Va mai avea curaj vreun doctor sa-i dea acceptul sa intre pe teren? Nu cred! In Marea Britanie sigur nu va mai juca, nu am permite acest lucru".Meciul dintre Danemarca si Finlanda (scor 0-1) a fost marcat de o intrerupere de aproape doua ore, cauzata de problema medicala suferita de danezul Christian Eriksen. Acesta s-a prabusit pe teren spre primei reprize si a avut nevoie de manevre de resuscitare mai multe minute, dupa care a fost transportat la spital. UEFA a anuntat ca jucatorul este in stare stabila.