Nationala lui Eriksen e in semifinale la Euro 2020. Selectionerul Danemarcei: "Ma gandesc la el in fiecare zi"

"Am inceput meciul foarte bine, in repriza a doua am avut ceva mai multe dificultati. Cehia a luptat bine, a fost un meci mare, conform asteptarilor. Sunt foarte mandru ca suntem in semifinalele Euro.Inca ma gandesc la Christian (Eriksen) in fiecare zi. Ma bucur ca a supravietuit. Imi spun mereu ca ar fi fantastic sa il vedem jucand. El face inca parte din echipa", a spus Hjulmand.In semifinale, Danemarca va juca in data de 7 iulie, de la ora 22.00, pe Stadionul Wembley, impotriva echipei care va castiga sfertul de finala Ucraina - Anglia.