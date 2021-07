Prima aparitie a lui Christian Eriksen dupa ce a fost externat din spital! Ce a facut danezul care a vazut moartea cu ochii FOTO

FOTO

Cel mai valoros jucator danez a fost la un pas de moarte, in meciul cu Finlanda, primul al Danemarcei de la Euro 2020 , dar interventia ferma a colegilor si medicilor i-au salvat viata.Eriksen, legitimat la Inter, vrea sa-si continue cariera sportiva, dar pentru asta are nevoie de accpetul medicilor.El spune ca se simte bine, iar in weekend a fost la o plaja din Danemarca, unde a fost asaltat de fanii care l-au recunoscut.