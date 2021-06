Marturia doctorului care l-a resuscitat pe danezul Eriksen. Ce s-a intamplat cu pulsul fotbalistului

"Am fost chemati pe teren cand Christian s-a prabusit, eu nu-l vazusem cazand. Era clar ca era inconstient. Cand am ajuns la el, era pe o parte si, respira, puteam simti un puls, dar dintr-o data asta s-a schimbat si am inceput sa-i facem resuscitare cardiopulmonara.Ajutorul a venit foarte repede de la echipa medicala (n.r. - a turneului) si de la restul staff-ului si cu cooperarea lor am facut ceea ce trebuia sa facem si am reusit sa-l readucem pe Christian. El a vorbit cu mine inainte de a fi dus la spital", a declarat Boesen, potrivit BBC.Capitanul echipei Danemarcei, Simon Kjaer, a fost unul dintre primii jucatori care a intervenit dupa prabusirea jucatorului formatiei Inter Milano pe teren si i-a curatat caile respiratorii ale coechipierului sau.Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine.Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient.Meciul s-a reluat dupa aproape doua ore si a fost castigat de Finlanda, cu 1-0.