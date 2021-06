Microbistii romani, suparati foc pe PRO TV! Totusi, postul a fost lider de audienta

Spectatorii romani au luat cu asalt retele sociale pentru a-si manifesta nemultumirea ca in timpul partidei nu s-a afisat minutul si scorul.Totusi, meciul a inregistrat 9.2 puncte de rating si 27.7% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, in timp ce televiziunea de pe pozitia secunda avea 6.1 puncte de rating si 18.3% share, scrie news.ro.La nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, in intervalul orar 22.00 - 23.51, Pro TV a condus topul televiziunilor cu 9.4 puncte de audienta si 32.6% cota de piata, in timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 4.9 puncte de rating si 17.0% share.Aproape 1.5 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit show-ul, iar in minutul de maxima audienta de la 22:46, aproape 1.9 milioane de romani traiau bucuria fotbalului.Spectacolul continua sambata cu alte trei meciuri De la ora 16.00, in grupa A, Tara Galilor va intalni Elvetia, iar de la ora 19.00, in grupa B Danemarca va intalni Finlanda, iar de la ora 22.00 Belgia va juca contra Rusiei.Toate partidele pot fi vazute, in direct, pe Pro TV si VOYO.