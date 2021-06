Alerta la nationala Portugaliei: una dintre vedetele echipei are Covid

Fundasul dreapta portughez al echipei Manchester City Joao Cancelo spune adio Euro-2020, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza AFP, citata de news.ro.El va fi inlocuit in lotul campioanei europene en titre de Diogo Dalot, 22 de ani, jucator al echipei Manchester United , care a fost imprumutat in sezonul 2020/2021 la AC Milan Cancelo ar fi fost titular in echipa antrenata de Fernando Santos. Acum, pe acest post vor concura Nelson Semedo (Wolverhampton) si Dalot, ultimul fiind international sub 21 de ani.