Absenta de marca pentru Spania in semifinalele Euro 2020, contra Italiei

Ambele echipe se confrunta cu absente de marca in perspectiva acestui meci.Italia l-a pierdut pe Spinazzola, accidentat la meciul din sferturi, cu Belgia, in vreme ce Spania nu poate conta pe Sarabia, unul dintre fotbalistii care au impresionat la acest turneu final.Mijlocasul lui PSG s-a accidentat la ultimul antrenament si a devenit indisponibil. In locul sau, cel mai probabil va juca Dani Olmo, de la RB Leipzig.