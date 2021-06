Euro 2020. Cronica unui haos anuntat: biletul de intrare si dovada anti-Covid nu sunt de-ajuns la intrarea pe Arena Nationala. Ce trebuie sa faca spectatorii in ziua meciului

Astfel, pot asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Nationala din Bucuresti urmatoarele categorii de persoane:

Comparativ cu alte evenimente similare, fanii trebuie sa stie ca nu pot intra la meciuri doar cu biletul de acces si cu dovada imunizarii, la fel de esentiala fiind obligativitatea a avea asupra lor o bratara speciala eliberata in conditiile stabilite de FRF , in colaborare cu UEFA A. Persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;B. Persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore inaintea inceperii meciului;C. Persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2;D. Persoanele care prezinta rezultatul negativ certificat de o unitate medicala al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore inaintea inceperii meciului.Accesul se face pe baza biletului si a bratarii. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie sa aiba asupra lui si actul de identitate cu care si-a rezervat biletul.Structura Locala de Organizare a UEFA EURO 2020 la Bucuresti a prezentat lista centrelor medicale de unde se pot obtine bratarile de acces la meciurile de pe Arena Nationala. Lista completa, programul de functionare si costurile pot fi consultate AICI Atentie: odata scoasa de la mana, bratara se autodistruge si nu mai este valabila pentru accesul pe stadion!De asemenea, e important de stiut ca centrele medicale identificate prin inscriptia CENTRU MEDICAL ACREDITAT (ACCREDITED MEDICAL CENTRE) sunt plasate exclusiv in Bucuresti si in imediata vecinatate a Capitalei.*Detinatorul de bilete se prezinta in ziua sau in preziua meciului la unul dintre centrele medicale acreditate EURO 2020 din Bucuresti cu actele medicale doveditoare, in limba romana sau limba engleza.*Solicitantul va plati la casierie costurile procedurii.*Personalul medical verifica documentele si semnaleaza voluntarului EURO 2020 prezent in locatie ca solicitantul este in regula.*Voluntarul EURO 2020 ii aplica solicitantului o bratara de acces la incheietura mainii.*Detinatorul de bilete se prezinta in ziua meciului la unul dintre centrele medicale acreditate EURO 2020 din Bucuresti.*Solicitantul va plati la casierie costurile procedurii.*Personalul medical il testeaza cu un test rapid antigenic si comunica rezultatul testului dupa perioada de asteptare necesara.*Personalul medical semnaleaza voluntarului EURO 2020 prezent in locatie ca solicitantul este in regula (are test negativ).*Voluntarul EURO 2020 ii aplica solicitantului o bratara de acces la incheietura mainii.*Bratarile de acces sunt diferite de la meci la meci. Acestea au elemente de siguranta si inscriptionare specifice fiecarui meci. Detinatorii de bilete trebuie sa parcurga procedura de obtinere a bratarii de acces la fiecare meci, daca au bilete pentru mai multe partide la Bucuresti. Nu se elibereaza in acelasi timp bratari pentru mai multe meciuri.*Este valabil orice vaccin anti-COVID 19 in urma caruia s-a eliberat un certificat medical.*Imunizarea prin trecerea prin boala se dovedeste cu documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maximum 14 zile anterior) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms si pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii.Fiecare persoana care intra pe stadion trebuie sa detina un bilet UEFA valabil, cu loc atribuit, indiferent de varsta. Copiii nu pot fi tinuti in brate si trebuie sa detina propriul bilet.Din punct de vedere epidemiologic, se aplica legislatia in vigoare:*Copiii pana la 3 ani inclusiv nu trebuie testati anti-COVID 19 si au acces pe stadion fara bratara, dupa controlul certificatului de nastere la intrarea in stadion;*Copiii intre 3 ani si 16 ani inclusiv trebuie sa se inscrie intr-una dintre categoriile B, C sau D descrise mai sus si urmeaza procedurile aferente;*Copiii peste 16 ani trebuie sa se inscrie intr-una dintre categoriile A, B, C sau D descrise mai sus si urmeaza procedurile aferente.Duminica, 13 iunie 2021, ora 19:00Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00Ucraina - AustriaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:001F - 3A/B/C