Continua scandalul invitatiilor pe Arena Nationala la Euro 2020: "Am primit si eu una, probabil in peluza"

"Politicienii nu au nici o vina, ei s-au asezat pe locurile pe care le-au primit, dar clar jucatori ca Hagi sau Popescu ar trebui sa stea la VIP intotdeauna. A fost o greseala din partea celor care au organizat, cred ca nu se va repeta. Si eu am primit o invitatie la meciul de luni, de la federatie. Nu am primit biletul, vom vedea unde o sa stau. Probabil ca in peluza, la cate meciuri am avut eu in comparatie cu Gica Popescu si Hagi. Sper sa nu stau in peluza", a afirmat Marius Niculae.In mesajul postat pe pagina oficiala de Facebook , FRF nu precizeaza numele personalitatilor pe care le va invita la tribuna VIP.Fostii internationali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi si Dorinel Munteanu , care a fost si ambasador al turneului la Bucuresti, au urmarit partida Macedonia de Nord - Austria, scor 1-3, prima organizata la Bucuresti, de la tribuna a II-a a Arenei Nationale.Urmatoarele trei partide din cadrul Campionatului European gazduite de Arena Nationala din Bucuresti sunt: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), ambele in Grupa C, precum si partida din optimi care va opune castigatoarea Grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).