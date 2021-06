Euro 2020: s-a scandat "Romania!" pe Arena Nationala. Supararea fostului selectioner Anghel Iordanescu VIDEO

"Am vazut azi un fotbal fantastic, ceva ce noi vedem asa de rar la Bucuresti pe Arena Nationala. Sincer, lasand la o parte spectacolul, lasand la o parte cele sase goluri , m-a impresionat cel mai mult in minutul 101 sau 102 cand intreg stadionul a scandat 'Romania-Romania'. Atunci am simtit cel mai mare regret din viata mea", a spus Iordanescu."Daca stam sa ne gandim, acum cinci ani (n.r. - la EURO 2016 ) Romania juca cu Franta si Elvetia. Iar 10 jucatori din lotul actual al Elvetiei a fost la meciul cu noi de atunci si 8 din lotul actual al Frantei au fost la intalnirea cu noi... Cu aceste echipe noi atunci am scos un egal (n.r. - cu Elvetia) si am mancat bataie cu Franta in minutul 90. Eu sunt convins ca actuala generatie de la echipa nationala a Romaniei, cu acesti jucatori tineri talentati, este mai buna decat generatia pe care am avut la Campionatul European din Franta", a adaugat el.Anghel Iordanescu a mentionat ca nu este certat cu Mircea Lucescu , desi l-a criticat pe acesta dupa ce antrenorul echipei Dinamo Kiev a afirmat ca selectionerul Ungariei, Marco Rossi, ar putea fi o solutie pentru nationala Romaniei."Eu nu sunt certat cu nimeni. Lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere... am fost surprins ca Mircea Lucescu sa pledeze pentru un antrenor strain atata timp cat fotbalul romanesc ii are pe Hagi, pe Dan Petrescu , pe Olaroiu, pe Razvan Lucescu , toti antrenori buni care in orice moment ar putea sa conduca echipa noastra nationala", a explicat Iordanescu.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate in Grupa C, precum si partida din optimile de finala Franta - Elvetia (28 iunie, scor 3-3 si 4-5 la loviturile de departajare).