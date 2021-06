Scor de neprezentare la Euro 2020: Belgia a spulberat Rusia la ea acasa. Golurile au fost dedicate danezului Eriksen

Belgia, liderul clasamentului FIFA , s-a impus clar, fara emotii, prin golurile marcate de Romelu Lukaku (10, 88) si Thomas Meunier (34).''Diavolii rosii'' au reusit sa marcheze cel mai rapid gol al turneului (pana acum nu se marcase deloc in prima repriza), prin atacantul Romelu Lukaku (10), care a profitat de interventia stangace a lui Semenov, la centrarea lui Mertens. Lukaku i-a dedicat golul lui Christian Eriksen, colegul sau de la Inter Milano , care a trecut prin momente dramatice in meciul Danemarca - Finlanda, prabusindu-se pe gazon in min. 43 si avand nevoie sa fie resuscitat.Romelu Lukaku a alergat spre o camera TV dupa gol si a strigat ''Chris, Chris, te iubesc''.Rusia a incercat sa dea o replica rapida, dar Courtois a fost la post la mingea expediata cu capul de Mario Fernandes (14).Djikia (20) a intervenit salvator in fata aceluiasi Lukaku, iar portarul Sunin s-a opus golului la sutul din unghi al lui Thorgan Hazard (22).Belgienii si-au majorat avantajul in min. 43, cand Meunier a reluat in plasa mingea respinsa de Sunin la sutul lui Th. Hazard.Oaspetii putea marca si al treilea gol inainte de pauza (45+3), dar Carrasco a trimis peste poarta.In repriza a doua, echipa antrenata de Roberto Martinez, desi a detinut controlul, nu a mai fortat, acceptand sa joace cumva la trecerea timpului. Rusia, pe de alta parte, nu a fost capabila sa creeze pericol la poarta lui Courtois.Cea mai amenintatoare situatia pentru poarta belgienilor a venit in min. 84, la centrarea lui Golovin, cand Boyata a respins nefericit, fiind aproape de autogol.Lukaku a inchis tabela in min. 88, cu un sut de la 15 metri, dupa ce a fost lansat de Meunier.Atacantul lui Inter are sapte goluri in ultimele sale opt meciuri , ajungand la 62 de goluri pentru Belgia in 94 de selectii. O alta dovada a jocului ofensiv al belgienilor este faptul ca au marcat in ultimele lor 31 de partide.Rusia a ajuns la sase meciuri consecutive fara victorie la EURO.In etapa a doua, pe 17 iunie, Belgia va infrunta Danemarca, la Copenhaga, iar Rusia va juca tot la Sankt Petersburg, contra Finlandei, pe 16 iunie.