Important pentru detinatorii de bilete la meciurile Euro2020 - lista centrelor medicale acreditate de UEFA si FRF unde trebuie sa va prezentati

* A. Persoanele care sunt vaccinate complet impotriva virusului SARS-CoV-2 si au cel putin 10 zile trecute de la rapel;* B. Persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore inaintea inceperii meciului;* C. Persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi de la confirmarea infectarii cu SARS-CoV-2;* D. Persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore inaintea deschiderii portilor. Rezultatul trebuie certificat de COMPLET MEDICAL.Procedura pentru persoanele detinatoare de bilete care se incadreaza in categoriile A, B sau C (VACCINATE, TRECUTE PRIN BOALA SAU CU TEST PCR NU MAI VECHI DE 72H):* 1. Detinatorul de bilete se prezinta in ziua sau in ziua precedenta meciului,, creditate EURO 2020, insotit de actele medicale doveditoare de mai sus, in limba romana sau limba engleza.* 2. Solicitantul plateste la casierie costurile procedurii de verificare - 5 lei.* 3. Personalul medical verifica documentele.* 4. Voluntarul EURO 2020 ii pune solicitantului o bratara de acces la incheietura mainii.* 5. Spectatorul se prezinta la stadion. Accesul se face pe baza biletului sI a bratarii. Spectatorul trebuie sa aiba asupra lui si actul de identitate in baza caruia si-a rezervat biletul.In cazul in care se constata ca documentele medicale prezentate nu mai sunt valabile, solicitantul poate intra la meci in baza procedurii de testare rapida in ziua meciului - descrisa mai jos si incadrata in categoria D.* 1. Detinatorul de bilete se prezinta cu pana la 24 de ore inaintea deschiderii portilor pentru meci (27 de ore inainte de fluierul de start al arbitrului).* 2. Solicitantul plateste la casierie costurile procedurii - 40 lei.* 3. Personalul medical il testeaza cu un test rapid. Rezultatul testului este verificat dupa 15-20 de minute de la testare.* 4. Personalul medical semnaleaza voluntarului EURO 2020 prezent in locatie ca solicitantul este in regula (are test negativ).* 5. Voluntarul EURO 2020 ii pune solicitantului bratara de acces la incheietura mainii. Atentie: odata scoasa de la mana, bratara nu mai este valabila pentru accesul pe stadion!* 6. Spectatorul se prezinta la stadion. Accesul se face pe baza biletului si a bratarii. Spectatorul trebuie sa aiba asupra lui si actul de identitate in baza caruia si-a rezervat biletul.In cazul unui rezultat pozitiv la testul rapid antigen, solicitantului nu i se mai aplica bratara de acces. Personalul medical urmeaza procedurile legale de anunatare a autoritatilor medicale despre inregistrarea unui caz de COVID-19. Solicitantul nu va putea intra la meci si nici nu i se vor returna banii pe bilet. Cu toate acestea, poate transfera biletul unui alt suporter.Suporterii care sosesc in Romania din tari de pe lista rosie si galbena, cu avionul, prin punctul de frontiera de la Aeroportul Henri Coanda, cu mai mult de o zi inaintea meciului, vor urma procedura de prezentare la centrele medicale COMPLET MEDICAL din Bucuresti, descrisa mai sus, pentru a dovedi incadrarea in categoriile A, B, C sau D.Copiii pana la 3 ani (inclusiv) nu trebuie testati anti-COVID 19 si au acces pe stadion fara bratara, doar in baza certificatului de nastere;Copiii peste 3 ani urmeaza procedurile aferente categoriilor A, B, C sau D, descrise mai sus;Este valabil orice vaccin anti-COVID 19 in urma caruia s-a eliberat un certificat medical.Imunizarea prin trecerea prin boala se dovedeste cu documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maximum 14 zile anterior). Totodata, se mai poate dovedi si prin verificarea bazei de date cu pacienti confirmati, daca au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii bolii.Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00 - testarea incepe Sambata, 12 iunie, ora 16:00Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00 - testarea incepe Miercuri, 16 iunie, ora 13:00Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00 - testarea incepe Duminica, 20 iunie, ora 16:00Ucraina - AustriaOptimi de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00 - testarea incepe Duminica, 27 iunie, ora 19:00 1F - 3A/B/C