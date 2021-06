Premierul Boris Johnson intervine in scandalul de la Euro 2020. Londra risca sa piarda organizarea semifinalelor si a finalei

The Times scrie ca Johnson analizeaza posibilitatea de a scuti de carantina circa 2.500 de persoane (membri ai UEFA sau FIFA , sponsori, difuzori) pentru semifinale si finala, prevazute pe 6, 7 si 11 iulie pe arena londoneza.Potrivit presei, unii dintre ministrii sai se tem ca UEFA va muta acesta trei meciuri la Budapesta daca nu va exista nicio dispensa, deoarece Ungaria nu impune nicio conditie la intrarea pe teritoriul sau a calatorilor veniti din spatiul Schengen.Boris Johnson s-a aratat vineri mai prudent."Vom face tot ce trebuie pentru a proteja tara de Covid", a asigurat premierul. "Evident, aceasta va fi prioritatea noastra. Vom discuta cu UEFA ca sa stim ce isi doresc si sa vedem daca putem propune niste modificari notabile, dar sanatatea publica ramane prioritatea noastra", a adaugat el.Luni, prim-ministrul a anuntat ca amana cu patru saptamani, pana pe 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii introduse in Anglia pentru a lupta cu epidemia de coronavirus, in urma cresterii numarului de cazuri legate de varianta Delta.''Exista de fiecare data un plan de rezerva, dar suntem increzatori ca ultima saptamana (de meciuri) va avea loc la Londra'', se arata intr-un comunicat al UEFA publicat vineri.