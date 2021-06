Cristiano Ronaldo l-a scos din minti pe antrenorul Ungariei: "E enervant!"

In primul meci, Ungaria a pierdut cu Portugalia cu 3-0, insa lusitanii au dat primul gol abia in minutul 84. Au fost apoi doua reusite ale lui Cristiano Ronaldo , prima din penalty.Dupa acel gol, Ronaldo si-a facut numarul in fata fanilor maghiari, bucurandu-se ostentativ.Marco Rossi, antrenorul Ungariei, a fost iritat de manifestarea lui Ronaldo. "E un mare campion, dar cateodata poate fi enervant. Dupa ce a dat gol cu noi din penalty a sarbatorit de parca ar fi marcat in finala. Lumea observa astfel de gesturi".Portugalia va juca impotriva Belgiei in optimile Campionatului European.