Inca un "miracol" facut de Patrik Schick la Euro 2020. Cum a marcat cehul in meciul cu Croatia

Au marcat: Perisic '47 / Schick '37 (penalty)Penalty-ul a fost acordat pentru un fault al lui Lovren la Schick, dupa consultarea VAR. Atacantul ceh a marcat in ciuda faptului ca, in momentul executiei, a inceput sa-i curga sange din nas ca urmare a loviturii primite de la Lovren.Este al doilea meci consecutiv in care Patrik Schick iese in evidenta, dupa dubla spectaculoasa din partida cu Scotia, ocazie cu care a inscris si cel mai frumos gol de pana acum al turneului, de la jumatatea terenului.Croatia: Livakovic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Kovacic (Brozovic '87) - Perisic, Kramaric (Vlasic '62), Brekalo (Ivanusec '46) - Rebic (Petkovic '46). Selectioner: Zlatko Dalic.Cehia: Vaclik - Coufal, Kalas, Celustka, Boril - Holes (Kral '63), Soucek - Masopust (Hlozek '63), Darida (Barak '87), Jankto (Sevcik '74) - Schick (Krmencik '74). Selectioner: Jaroslav Silhavy.Partida a fost arbitrata de spaniolul Carlos del Cerro Grande.In aceeasi grupa, de la ora 22.00 se va disputa meciul Anglia - Scotia.