Doctorii au luat prima decizie majora in cazul lui Christian Eriksen. Fotbalistul a fost nevoit sa accepte

"Dupa ce lui Christian i s-au facut diverase investigatii, s-a decis ca el ar trebui sa aiba un ICD (defibrilator). Dispozitivul este necesar dupa un atac de cord cauzat de tulburari de ritm cardiac.Christian a acceptat solutia si planul a fost confirmat de specialisti in plan national si international, care recomanda cu totii acelasi tratament. Ii incurajam pe toti sa le ofere lui Christian si familiei sale liniste si intimitate in perioada urmatoare", este declaratia postata in social media de federatie. La meciul Danemarcei cu Finlanda, de la Euro 2020, Eriksen s-a prabusit pe teren cu putin inainte de finalul primei reprize. Jucatorului i s-a facut cateva minute masaj cardiac, dupa care i s-a administrat si un soc electric. In prezent, fotbalistul este internat.