Zi de cosmar la Euro 2020. Un jucator al Belgiei a suferit o fractura dubla la cap. Fotbalistul va fi trimis acasa

In minutul 25 al meciului dintre Belgia si Rusia de la Sankt Petersburg, fundasul lateral Timothy Castagne s-a ciocnit violent cu mijlocasul rus Daler Kuzaiev intr-un duel cap la cap si a fost imediat inlocuit de Thomas Meunier."Sufera de o dubla fractura, a explicat antrenorul Roberto Martinez, la microfonul RTBF, adaugand: "Acum trebuie sa ne asiguram ca mergem in directia corecta pentru a-l trata, dar un lucru este sigur: pentru el, Euro s-a incheiat".Pe de alta parte, antrenorul belgian a fost mai linistitor in ceea ce priveste starea de sanatate a fundasului central Jan Vertonghen."Este o leziune la glezna, care este mai frecventa in fotbal. Trebuie sa asteptam mai multe informatii, dar nu cred ca este foarte grav", a explicat tehnicianul spaniol.Au marcat Lukaku '10, '88 si Meunier '34.