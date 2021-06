Cristiano Ronaldo si-a umilit un adversar, dar razbunarea a fost crunta VIDEO

Taxi for Herr Rudiger... ordered by The 🐐 🤣 pic.twitter.com/zKBCaFx4zK - Piers Morgan (@piersmorgan) June 19, 2021

Man is mocking it pic.twitter.com/SGvJ38jjHw - J (@JamelLeurs) June 19, 2021

Prima parte a meciului a apartinut Portugaliei, care a marcat prin Ronaldo dupa o pasa a lui Jota.CR 7 a simtit ca e loc si de spectacol. El a ciupit mingea din fata lui Rudiger, apoi a pasat cu calciul din fata fundasului german."Un taxi pentru Rudiger....comandat de GOAT", a scris omul de televiziune britanic Piers Morgan, referindu-se la Ronaldo ca Greatest Of All Time - cel mai mare din toate timpurile.Germanii nu s-au lasat asa usor impresionati si au marcat de patru ori in poarta Portugaliei. Avand in fata un meci cu Ungaria, nemtii se pot gandi acum la calificarea in optimi.