EURO 2020 - Cristiano Ronaldo doboara record dupa record

Portughezul Cristiano Ronaldo l-a egalat, miercuri, pe iranianul Ali Daei, cel care detine recordul de goluri marcate la echipa nationala , 109.Atacantul de 36 de ani a marcat deja la acest turneu final cinci goluri, cele mai multe, fiind jucatorul care detine recordul de reusite la fazele finale ale Campioantului European, 14.Totodata, el l-a depasit pe germanul Miroslav Klose in topul marcatorilor la turneele finale (EURO + CM), avand 21 de reusite, cu doua mai mult decat fostul international german.Nu in ultimul rand, Ronaldo a devenit primul fotbalist portughez care marcheaza in fiecare meci din grupa al nationalei sale.