Euro 2020: caz nemaintalnit in istoria fotbalului. Jucatorii unei nationale au de ales daca vor sau nu sa intre pe teren

"Este prea devreme pentru a spune daca fiecare jucator va fi pregatit mental sa joace in meciul de joi. Nu va fi nimic grav daca unii dintre ei vor spune ca nu pot juca pentru ca nu sunt inca apti din punct de vedere emotional'', a spus selectionerul intr-o conferinta de presa.Cu toate acestea, Kasper Hjulmand este increzator pentru partida urmatoare, mai ales ca exista vesti bune in ceea ce-l priveste pe Eriksen."Ultimele 24 de ore au fost bune pentru echipa. Stim ca Eriksen se descurca bine. Ne-am intors pe terenul de antrenament, jucatorii au fost din nou zambitori", a spus el."Trebuie sa fac examene suplimentare la spital, insa ma simt bine", a scris jucatorul lui Inter Milano , sub o fotografie in care apare zambind, pe patul sau de spital."Acum vreau sa-i sustin pe baietii din echipa Danemarcei pentru urmatoarele meciuri . Jucati pentru toata Danemarca", a adaugat fotbalistul in varsta de 29 ani, care le-a multumit fanilor sai pentru toate mesajele de sustinere.Eriksen s-a prabusit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda, disputat sambata la Copenhaga, iar medicii au anuntat ca a suferit un stop cardiac. Jucatorul a fost resuscitat pe teren, inainte de a fi transportat la un spital din capitala daneza.Danezii s-au inclinat la limita in fata Finlandei (scor 0-1), in cadrul Grupei B a EURO 2020, dupa ce meciul a fost reluat la circa doua ore de la incidentul respectiv.Danemarca urmeaza sa joace joi, la Copenhaga, in compania Belgiei, liderul grupei, urmand sa dispute apoi ultimul meci din grupa luni, impotriva Rusiei, tot in capitala daneza.