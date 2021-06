Euro 2020: Germania a avut mingea, Franta a castigat. Selectionerul Deschamps recunoaste: "Ne-au facut sa suferim"

"In fata noastra era o mare echipa germana care ne-a facut sa suferim. Nu i-am dominat in mare masura. Ei au avut mingea mai mult decat noi, dar noi am fost mai eficienti. Ne-am fi putut pune la adapost cu un al doilea gol pentru a fi mai linistiti la finalul jocului. A fost un meci de nivel foarte, foarte inalt, o lupta intre titani si jucatorii mei au fost acolo.Suntem capabili sa facem unele lucruri mai bine cu mingea, dar in ceea ce priveste starea de spirit, am stiut sa suferim. A trebuit sa fie asa in aceasta seara impotriva unei echipe germane foarte bune.(n.r. - despre defensiva echipei sale) Stiu ce pot face. Nu am avut griji, am fost pusi in dificultate, dar a fost cazul si in sesiunile de antrenament si asa am corectat anumite lucruri.Cei trei din fata (Griezmann-Benzema-Mbappe) ar fi putut inscrie. Acest trio a ajutat echipa sa se apere bine. Stiu ca nu vom castiga meciuri aparandu-ne, dar avem aceasta capacitate. Partea de imbunatatit este animatia ofensiva. Germanii au impus o astfel de lupta, au pus o astfel de densitate... Nu vreau sa-i disociez pe cei trei din fata de ceilalti sapte. Defensiv, ei se pun in slujba colectivului, astfel incat sa ne putem apara foarte bine. Grupul se cunoaste.Cand vorbim de blocul defensiv, este acelasi care a fost la Mondial, cu exceptia lui Sam Umtiti, care a fost inlocuit de Presnel (Kimpembe). Si Paul (n.r. - Pogba), si NG (n.r. - Kante), nu Adrien (n.r. - Rabiot), dar exista obiceiuri si automatisme, fara a disocia trio-ul atacant care a depus mult efort. Fotbalul este despre a fi eficient si am fost in ambele terenuri.Nu am comis o greseala iremediabila, nu am dat nimic. Nu am facut altceva decat sa ne aparam bine, am fi putut folosi mingea mai bine pentru a-i obliga sa apere, dar grupul trebuia sa fie gata, asa a fost. Trebuie sa pastram aceasta forta colectiva, este baza", a declarat Deschapms, potrivit lequipe.fr.Golul a fost marcat de germanul Hummels, in minutul 20, in propria poarta.Francezii au avut doua goluri anulate pentru ofsaid, in minutele 66 si 85.