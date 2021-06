Euro 2020: spulberata de Italia, Elvetia a mai primit o lovitura. Portarul titular a plecat urgent acasa

Sommer a plecat la Koln, unde sotia sa urmeaza sa nasca.Portarul ar putea rata partida de duminica, de la Baku, in compania nationalei Turciei, decisiva pentru calificarea in optimile de finala ale Campionatului European.Daca nu va reveni la lot in timp util, in locul sau va juca Yvon Mvogo, de la PSV Eindhoven.Yann Sommer si sotia sa asteapta a doua fetita.