Euro 2020: inca o lovitura pentru Danemarca, dupa cazul Eriksen. Cum s-a terminat meciul cu Finlanda

Golul a fost marcat de Pohjanpalo, in minutul 59.In minul 74, danezul Hojbjerg a ratat un penalty acordat pentru o interventie a lui Arajuuri la Poulsen. Meciul a fost marcat de o intrerupere de aproape doua ore, cauzata de problema medicala suferita de danezul Christian Eriksen. Acesta s-a prabusit pe teren spre primei reprize si a avut nevoie de manevre de resuscitare mai multe minute, dupa care a fost transportat la spital. UEFA a anuntat ca jucatorul este in stare stabila.Jocul s-a reluat cu ultimele patru minute ale primei reprize, iar pauza a fost de doar cinci minute. In momentul in care danezii au intrat pe teren pentru incalzire, inainte de reluarea jocului, fotbalistii finlandezi i-au aplaudat.Danemarca: Schmeichel - Wass (Larsen '76), Kjaer (Vestergaard '63), Christensen, Mahle - Eriksen (Jensen '43), Hojbjerg, Delaney (Cornelius '76) - Poulsen, Wind (Olsen '63), Braithwaite. Selectioner: Kasper Hjulmand.Finlanda: Hradecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala (Vaisanen '90), Lod, Sparv (Schuller '77), Kamara, Uronen - Pohjanpalo (Forss '84), Pukki (Kauko '77). Selectioner: Markku Kanerva.Meciul a fost arbitrat de englezul Anthony Taylor.In aceeasi grupa are loc, sambata, si partida Belgia - Rusia. Meciul a inceput la ora 22.00.