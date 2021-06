De ce s-a reluat meciul Danemarca - Finlanda, in aceeasi seara, dupa accidentul lui Eriksen

"A fost o seara foarte grea, in care ni s-a reamintit tuturor ce este important in viata - sa avem relatii semnificative, oameni care sa ne fie apropiati, familia si prietenii. Avem un grup de jucatori pentru care nu am destule cuvinte de lauda. Nu se poate sa fiu mai mandru de acesti oameni care au avut grija atat de bine unii de ceilalti", a spus Hjulmand, in lacrimi la conferinta de presa de la finalul partidei cu Finlanda.El a explicat de ce s-a reluat partida chiar sambata seara. "Aveam doua optiuni: sa jucam astazi sau maine la ora 12:00, iar toata lumea a convenit sa jucam astazi. Nu poti juca un meci cu astfel de sentimente. Am incercat sa castigam. A fost incredibil cum au reusit jucatorii sa revina pe teren si sa joace repriza a doua. Sincer, erau jucatori terminati total. Terminati emotional si epuizati emotional", a mai spus Hjulmand, aseara, dupa terminarea meciului.