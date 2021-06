Inca un eveniment tragic la Euro 2020. Un spectator a cazut din tribuna si e in stare grava

"Putem sa confirmam ca un spectator a cazut din tribuna imediat dupa lovitura de start. El a primit ingrijiri, dupa care a fost transportat la spital, in stare grava. Vom colabora in continuare cu UEFA pentru a ne asigura ca acest caz va face obiectul unei anchete aprofundate si continuam sa monitorizam situatia", a declarat un purtator de cuvant al arenei Wembley.Anglia a castigat meciul cu scorul de 1-0, in grupa D a Campionatului European.