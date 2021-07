Inclestarea granzilor pe Wembley. Anglia - Italia, finala Euro 2020. Echipele de start LIVETEXT, de la 22.00

Italia a pierdut cele doua finale jucate dupa titlul obtinut in 1968, la Roma, in timp ce Anglia avea pana acum cel mai bun rezultat semifinalele, in 1968 si 1996 (pe teren propriu).Doar trei echipe au cucerit titlul european pe teren propriu, Spania (1964), Italia (1968) si Franta (1984). Portugalia (2004) si Franta (2016) au reusit sa joace finalele.Desfasurarea LIVE a meciului:Echipele de start:Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Mount, Kane, SterlingItalia: Donnarumma - Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, InsigneFinala de pe Wembley va fi arbitrata de olandezul Bjorn Kuipers, care ii va avea ca arbitri asistenti pe conationalii Sander van Roekel si Erwin Zeinstra. Spaniolul Carlos del Cerro Grande a fost delegat ca al patrulea oficial, iar arbitru asistent de rezerva va fi compatriotul Juan Carlos Yuste.Arbitru video va fi germanul Bastian Dankert, iar arbitri asistenti video au fost delegati Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann si Marco Fritz (ambii din Germania). Observator UEFA pentru arbitri va fi scotianul Hugh Dallas.