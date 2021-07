"Mamma mia!" Tinuta exagerat de sexy in care sotia italianului Ciro Immobile a urmarit finala cu Anglia FOTO

"Campioniiiiiiiiiiii" a scris aceasta, simplu, pe Instagram, alaturand o fotografie in care Jessica Immobile celebreaza victoria acasa, impreuna cu cei trei copii (de 8, 6, respectiv 2 ani) pe care ii are din relatia cu Ciro, toti aparand imbracati in traditionalul tricou albastru al Italiei. Ochii microbistilor si nu numai au remarcat insa si tinuta super-sexy aleasa de partenera de viata a lui Ciro Immobile. Constienta de calitatile sale fizice de fotomodel, Jessica a ales o pereche de pantaloni scurti extrem de provocatori.