Situatie incredibila la finala Euro 2020. Cate persoane au intrat la meci fara bilet. Huliganii au fortat portile de acces

Luni, politia britanica a anuntat ca "un numar mic de fani fara bilet" a intrat pe arena, iar administratorii Stadionului Wembley au negat initial ca ar fi intrat vreo astfel de persoana.Acest numar ar putea creste cu usurinta dupa finalizarea unei investigatii complete. S-a putut intra pe stadion prin porti si turnichete distruse si in timpul meciului si chiar in timpul prelungirilor.Imaginile si inregistrarile video distribuite pe retelele de socializare arata incidentele violente care au avut loc atat in exteriorul, cat si in interiorul stadionului, in timp ce fanii fara bilete se ingramadeau sa patrunda in arena.Forul european va sanctiona federatia engleza pentru aceste incidente.Daily Mail scrie ca aceste incidente ar putea afecta candidatura Angliei la organizarea Cupei Mondiale din 2030.Reprezentativa Italiei a castigat, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, invingand in finala Anglia, scor 4-3 in urma loviturilor de departajare. Pentru Italia este al doilea trofeu continental, dupa cel obtinut in 1968.Pentru englezi a deschis scorul Luke Shaw, in minutul 2. Este cel mai rapid gol inscris vreodata intr-o finala de Euro.Italienii au egalat prin Bonucci, in minutul 67. Bonucci este cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de Euro (34 de ani, 71 de zile).La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi. Au ratat Belotti si Jorginho.Pentru Anglia au marcat Kane si Maguire. Au ratat Rashford, Sancho si Saka.