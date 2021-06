Gica Popescu, impresii emotionante de la meciul Franta - Elvetia: "M-am simtit ca pe vremuri"

"UN MECI DE NEUITAT, O ATMOSFERA DE NEUITAT! Ultimul meci de la Euro 2020 organizat pe Arena Nationala a insemnat o seara de vis, un spectacol de vis, o atmosfera de vis. Am disputat atatea partide importante in cariera mea, dar ma intreb ce m-a impresionat mai mult la Franta - Elvetia? Meciul sau atmosfera creata de publicul nostru?A fost un meci cu de toate. Rasturnari de scor, un penalty ratat, o bara in minutul 90. Prelungiri si lovituri de departajare. I-a fost dat Bucurestiului sa gazduiasca cea mai frumoasa si mai tensionata partida de pana acum la acest Campionat European. O partida despre care se va vorbi mereu. Atmosfera care a invaluit acest meci de neuitat va ramane si ea de neuitat. Cu atat mai mult cu cat aproximativ 90 la suta dintre spectatori au fost romani.S-au facut valuri in tribune. M-am simtit ca pe vremuri la Craiova sau ca in Italia 90, inceputul povestii Generatiei de Aur. S-a scandat Ro-ma-niii-a! M-am simtit mandru de organizare si de implicarea publicului roman. Franta - Elvetia a fost un meci care s-a ridicat la nivelul participarii noastre. Si invers. A fost o seara de pastrat in albumul amintirilor noastre de fotbalisti si de suporteri ", a scris Popescu.