Mesajul in miez de noapte al lui Kylian Mbappe, omul care si-a "ingropat" echipa pe "Arena Nationala"

Omul care a ratat lovitura decisiva pentru francezi a fost Kylian Mbappe , vedeta nationalei, care in general a avut un turneu nereusit, fara niciun gol marcat."Tristetea este imensa dupa acest meci, n-am reusit sa ne indeplinim obiectivul. Imi pare rau pentru acel penalty. Am vrut sa-mi ajut echipa, dar am esuat. Imi e greu sa adorm acum.Stiu ca voi, fanii, sunteti dezamagiti, dar vreau sa va multumesc pentru ca ati crezut in noi.Important e sa revenim mai puternici.Felicitari Elvetiei si mult succes".