Euro 2020: ghid pentru turistii straini la Bucuresti. Covrigii si sarmalele cu mamaliga, la loc de cinste

Unsprezece orase vor gazdui meciuri in cadrul Euro - Amsterdam, Baku, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Glasgow, Londra, Munchen, Roma, Sankt Petersburg si Sevilla."Indiferent daca esti un suporter localnic sau in vizita, fie ca este primul EURO la care participi sau ai pierdut sirul, UEFA Festival ofera ceva pentru fiecare". Este vorba despre activitati care nu necesita bilete de acces.Cat priveste Bucurestiul, suporterii sunt indemnati sa invete "ceva din limba romana". Este precizat ca vorbitorilor de italiana, spaniola si franceza le-ar fi mai usor sa inteleaga si a fost intocmita si un foarte succint ghid de conversatie care cuprinde cateva cuvinte si expresii traduse din engleza: "buna", "noroc", "va rog", "multumesc", "o bere, va rog" si "Bucuresti, te iubesc!" (desi in engleza propozitia este "I love Bucharest").Este considerat ca romanii au o slabiciune pentru produsele de patiserie si astfel de magazine se intalnesc la tot pasul. "Delectati-va cu niste covrigi sau o Dobrogeana, macar o data pe zi", este indemnul.Este recomandata si inchirierea unei biciclete, pentru a explora orasul, cu mentiunea de a fi evitate strazile principale.Arcul de Triumf, replica a celebrului monument din Paris, este un punct ce ar putea interesa vizitatorii, la fel si Palatul Parlamentului.Este remarcat de asemenea faptul ca pe zidurile din oras se gasesc desene murale cool, aici fiind mentionata strada Arthur Verona (intre timp, a fost demolata cladirea pe care era anual prezentat un desen de mari dimensiuni).Cat priveste gastronomia, sarmalele - prezentate ca "rulouri de varza cu carne de porc" - sunt recomandate, insotite de mamaliga, iar intre locurile potrivite pentru a fi mentionate in postari de Instagram se numara Carturesti Carusel, Gradina Botanica si Calea Victoriei, cu arhitectura diversa.In plus, poate fi intreprinsa o calatorie de o zi la "Castelul lui Dracula ", la Bran. Multi operatori de turism organizeaza astfel de calatorii, iar site-ul spune ca raportul calitate - pret este foarte bun.