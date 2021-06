EURO 2020 - De ce Cristiano Ronaldo poate fi socotit deja cel mai bun marcator din istoria fotbalului ANALIZA

Mai mult ca sigur ca Ronaldo il va depasi pe Daei, tinand cont ca mai are de jucat si poate face acest lucru chiar la meciul cu Belgia, din optimile de finala.Fara a stirbi din meritele lui Ali Daei, intre cele 109 goluri marcate de acestea si cele 109 goluri inscride de CR 7 exista o diferenta care nu poate fi ignorata.Majoritatea covarsitoare a golurilor lui Ali au fost reusite in partide cu echipe din Asia, unde nivelul fotbalului este mult sub cel european. Spre exemplu, cele mai mult goluri ale iranianului au fost inscrise in poarta nationalelor Maldivelor (8) si Laos (8). Apoi urmeaza Sri lanka (5), Liban (5) si Nepal (5).Practic, din 109 goluri, Daei a marcat 96 in paorta asiaticelor, golurile lui din afara continentului insemnand trei cu Bosnia si cate unul contra Canadei, Ecuadorului, Mexicului, Paraguayului, Togo, Costa Rica, Panama, Egipt, Ucraina si Macedonia.Ronaldo, in schimb, a avut norocul se a se naste si juca intr-un fotbal mult mai evoluat, cel european, plus avantajul de a juca la turnee finale importante (5 EURO si 4 CM).In acest context, Ronaldo a punctat preponderent contra echipelor europene. Victimele lui favorite sunt Lituania si Suedia, care au incasat cate sapte goluri, dar si Olanda (4), Belgia (3), Danemarca (3), Rusia (3), Spania (3), Elvetia (3).Mai trebuie precizat ca la nivel de procentaj, Ali Daei sta mai bine, marcand 109 goluri in 149 de partide, in vreme ce Ronaldo a ajuns la aceesi cifra in 178 de meciuri Ambii fotbalisti sunt specialisti ai loviturilor de la 11 metri: Ronaldo - 14 goluri, Daei - 17 goluri.Ronaldo a reusit 9 hatt-trickuri, iar Daei - 6.Ali Daei a marcat 22 de goluri in 1996 - cele mai multe intr-un an - CR 7 a marcat 14 in 2019 - cele mai multe intr-un an.Dincolo de comparatia dintre cei doi, un lucru este cert. Va fi foarte greu ca altcine sa mai ajunga la performanta lor. Urmatorii in clasamentul all - time al golgheterilor sunt: