"Kiricocho" e cuvantul blestemat cu care Italia a castigat Euro 2020 in fata Angliei. De unde provine "vraja" folosita de capitanul Chiellini

Pentru englezi a marcat Luke Shaw, in minutul 2. Este cel mai rapid gol inscris vreodata intr-o finala de Euro. Italienii au egalat prin Bonucci, in minutul 67. Bonucci este cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de Euro (34 de ani, 71 de zile).La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi. Au ratat Belotti si Jorginho.Pentru Anglia au marcat Kane si Maguire. Au ratat Rashford, Sancho si Saka.Mai exact, potrivit presei internationale, "kiricocho" este numele unui suporter argentinian al echipei Estudiantes. Ori de cate ori acesta asista la antrenamentele favoritilor, un jucator se accidenta, astfel ca blestematul cuvant a fost preluat de fotbalistii mai superstitiosi. Bineinteles, "kiricocho" n-a functionat de fiecare data, dar le-a adus noroc italienilor prin intermediul lui Chiellini.