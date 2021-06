Cea mai sexy jurnalista de la Euro 2020 vine la Bucuresti. E sotia unui super-fotbalist si l-a facut "praf" pe Guardiola FOTO

Tanara de 23 de ani e o prezenta constanta in preajma nationalei Ucrainei si poate fi considerata, fara teama de a gresi, cea mai sexy jurnalista pe care o vom vedea la Euro 2020. Legatura Vladei cu fotbalul este completata de faptul ca este casatorita cu nimeni altul decat Oleksandr Zinchenko de la Manchester City , vedeta echipei antrenate de celebrul Sevcenko. Mai mult, Vlada Sedan a anuntat de curand ca e insarcinata cu primul copil al cuplului.Anul trecut, intr-o perioada in care Zinchenko era mai mult rezerva la City, Vlada Sedan si-a permis chiar sa-i dea sfaturi tehnico-tactice antrenorului Pep Guardiola, pe care l-a criticat la scena deschisa."Infrangerea asta e complet vina lui Guardiola. Sa faci o astfel de tactica experimentala e un dezastru. De ce sa joci cu trei fundasi centrali? Pur si simplu nu am cuvinte. Uite ce jucatori sunt la Manchester City pe banca de rezerve" a spus jurnalista din Ucraina dupa ce City a fost eliminata din Liga Campionilor de catre Olympique Lyon