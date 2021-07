Cum pregateste Euro 2020 jurnalistii viitorului

Acesta include tineri jurnalisti din cadrul programului international pentru copii pentru "Fotbal pentru Prietenie", din tarile care gazduiesc campionatul.In cadrul proiectului, tinerii jurnalisti relateaza despre toate meciurile de la EURO 2020 pentru colegii lor din intreaga lume. In calitate de tineri ambasadori ai Programului "Fotbal pentru Prietenie", ei acopera evenimentele turneului final prin prisma celor noua valori impartasite de participanti la program: prietenie, egalitate, justitie, sanatate, pace, loialitate, victorie, traditie si onoare.Pentru a face fata corespunzator in misiunea lor, tinerii jurnalisti au urmat cursuri de formare la scoala celor noua valori, iar, in plus, fata de valorile mentionate, cursurile s-au concentrat pe tendintele actuale din jurnalismul sportiv si abilitatile de jurnalism mobil.In proiect s-a aflat si un tanar jurnalist, David Lie (12 ani) care a participat la meciul Ucraina - Macedonia, desfasurat chiar la Bucuresti, care si-a impartasit experienta oferind cateva sfaturi pentru alti tineri care vor sa ajunga ziaristi.* M-am asigurat cu cateva zile inainte de meci cine joaca, cand si unde anume.* Mi-am facut cateva notite inaintea meciului despre cativa jucatori importanti subliniind calitatile acestora, premile castigate etc.* Mi-am luat au un carnetel, instrumente de scris, un telefon si un incarcator, pentru a fi sigur ca prind si nu scap cele mai importante faze si noutati.* Am mers la meci incantat, dar serios si atent sa nu scap ceva.* Mi-am notat tot ce a fost important, iar cand am avut o dilema am intrebatUn alt tanar ziarist si-a impartasit impresiile despre conceptul MoJo, care e socotit jurnalistul viitorului, deoarece acest gen reprezinta un pas inainte intr-o lume in permanenta miscare, in care "viteza" este cuvantul cheie."In primul rand pentru a fi jurnalist, trebuie sa fii o persoana curioasa, care sa caute toate caile necesare dezvoltarii unui reportaj. Curiozitatea, pasiunea, dorinta de a fi de folos, curajul, capacitatea de a te pune in pielea celuilalt, de a-i intelege nevoile, dispozitia de a fi conectat mereu la actualitate, dar si de a-i tine pe ceilalti conectati cu evenimentele zilnice sunt cateva calitati care definesc un jurnalist.Un jurnalist invata tot timpul, din orice - invata sa se promoveze, sa se reinventeze, sa se adapteze la viata care mereu este intr-o continua schimbare.Atunci cand esti prezent la un meci Euro 2020 in calitate de jurnalist, trebuie sa te asiguri ca pleci cu toate dispozitivele necesare prezentarii publicului cat mai multe momente din timpul derularii partidelor.Pentru a nu avea parte de evenimente neplacute, ar trebui sa ai grija sa pleci cu telefonul incarcat dar sa ai de rezerva si o baterie externa. Acestea sunt doua dintre cele mai importante obiecte pentru un jurnalist mobil. Pentru ca, cu ajutorul mobilului, vei putea filma cele mai importante momente ale unui meci.In fapt, in calitate de jurnalist mobil, cel mai important lucru la un meci de fotbal este sa reusesti sa transmiti si celor care nu sunt prezenti pe teren emotiile traite", a povestit Mihai Blanaru (13 ani), care a asistat le meciul de la Bucuresti.Ziua Internationala a jurnalistului sportiv a fost desemnata la 2 iulie, in 1994, de catre Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), cu prilejul aniversarii a 70 de ani de la infiintare.Jurnalismul sportiv a cunoscut o ascensiune remarcabila in mass-media incepand cu anii '50-'60 ai secolului trecut. De atunci, au aparut nenumarate publicatii, posturi de radio si televiziuni dedicate exclusiv sportului. Din domeniul presei scrise, cateva titluri care au marcat istoria jurnalismului sportiv sunt L'Equipe din Franta, Gazzetta dello Sport din Italia, franciza americana Sports Illustrated si Sporting News (SUA).