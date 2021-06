Cati suporteri straini vor fi la meciurile de la EURO 2020 de pe Arena Nationala

"Daca ne referim la strainii pe care ii luam in considerare, ponderea celor care vor veni la cele trei meciuri din grupe este de peste 60 la suta. Din cele aproximativ 13.000 de locuri avute la dspozitie de noi pentru spectatori, in jur de 60 la suta pana la 65 la suta la meciurile din faza grupelor sunt cetateni straini.Si dintre romanii detinatori de bilete avem cote importante de non-bucuresteni, adica locuitori ai Brasovului, ai Constantei... O alta informatie pe care o detinem este ca la meciul din optimile de finala se inverseaza proportiile, exista un foarte mare interes al romanilor pentru meci, interes care ne-a fundamentat solicitarea de crestere a capaciatii. Este un foaret mare interes, iar Bucurestiul va avea de beneficiat", a declarat Florin Sari.Managerul de comunicare al FRF, Razvan Mitroi, promite o experienta sigura din punct de vedere sanitar pentru spectatorii care vor asista la meciurile de la Bucuresti."Suntem gata sa incepem Euro-2020. Suntem foarte pregatiti sa oferim o experienta sigura spectatorilor. Avem regulile impuse de guvern, dar si de noi, si de UEFA , in sensul ca fiecare persoana care va intra pe stadion va fi verificata daca este imunizata impotriva covid, daca nu este, va putea sa faca un test rapid la una dintre cele 21 de clinici din Bucuresti. Toata lumea va intra intr-un mediu sigur si riscul de imbolnavire va fi practic zero", a spus Mitroi.Cea mai spectaculoasa realizare de la Arena Nationala este, in opinia lui Mitroi, centrul de transmisiuni TV."Mie, cel mai spectaculos aici mi s-a parut centrul de transmisiuni TV. Este pe inel aici, are dimensiunile unui teren de fotbal, lucreaza 200 de oameni acolo, care vor asigura o transmisie cu 36 de camere.Vom avea si elicopter din care se va filma, avem camere mobile cu care se vor filma momentele din jurul arenei, va fi o productie foarte speciala, avand in vedere ca publicul nu are acces in masura in care ne-am fi dorit, atunci partea de televiziune incearca sa inlocuiasca experientele pe care le-ar fi avut spectatorii.Semnalul captat cu cele 36 de camere se va transmite la Amsterdam, unde este centrul Euro de transmisiuni TV, se transmite prin doua fibre optice, una prin nordul Europei, una prin sudul Europei, una este back-up la cealalta, iar al doilea back-up este un van cu satelit care poate sa transmita semnalul", a explicat el.Razvan Mitroi a adaugat ca toate cele 13.000 de locuri disponibile pentur fiecare meci din grupa vor fi ocupate."Cele 25 la suta sunt vandute clar, la toate meciurile. Au mai fost puse in vanzare acum cateva zile cred la nivel de 10-20 de bilete, care era niste resturi si renuntari de ultim moment, dar 25 la suta sunt vandute clar. Au fost 60-70 la suta la unele meciuri, la altele de 70-80 la suta vandute inca din 2019 si a fost tragere la sorti prin care au ramas in stadion doar 25 la suta", a spus el.Si Alexandru Candea, manager operational, spune ca stadionul este pregatit si ii va surprinde pe spectatori: "Stadionul este pregatit, o sa fiti aproape socati cand o sa vedeti cum arata in interior si cum s-a transformat pentru acest eveniment festiv."Managerul stadionului din partea UEFA pe perioada turneului final, Taraz Mukovoz, s-a declarat multumit de nivelul de pregatire inaintea Euro-2020 la Bucuresti."Suntem pe calea cea buna in ceea ce priveste pregatirile, suntem multumiti de nivelul in care suntem acum privind Arena Nationala. Stadionul s-a transformat, arata complet diferit si vom fi foarte fericiti sa va uram bun venit la meciurile de la Euro. Nu dau procente (n.r. - privind gradul de pregatire inaintea primului meci). As vrea sa spunem ca suntem multumiti de nivelul general de pregatire. Multa munca a fost depusa de echipa UEFA, de echipa locala de organizare si de toti reprezentantii orasului", a declarat Taras Mukovoz.Programul partidelor de pe Arena Nationala este urmatorul:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - Macedonia de Nord;Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Macedonia de Nord;Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - Austria;Optime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C.Celelalte trei partide din aceasta grupa, din care mai face parte Olanda, vor avea loc la Amsterdam.