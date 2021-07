Britanicii au primit "interzis" la meciul Ucraina - Anglia. 2.500 de bilete au fost anulate

Partida este in vizorul autoritatilor italiene si engleze, care vor sa evite cu orice pret ca deplasarea suporterilor sa favorizeze propagarea variantei Delta a covid-19 in Europa.Astfel, federatia engleza a renuntat, miercuri, la cele 2.500 de locuri care ii erau rezervate pe Stadionul Olimpic.Joi, Ministerul italian de Interne a anuntat anularea tuturor biletelor vandute britanicilor incepand din 28 iunie la miezul noptii, adica de luni. Ministerul nu a precizat numarul biletelor.Italia a luat aceasta decizie de teama ca masurile sanitare in vigoare (carantina de cinci zile) nu vor fi respectate de fani.Meciul Ucraina - Anglia, din sferturile de finala ale Euro-2020, este programat sambata, la ora 22.00, pe Stadionul Olimpic din Roma.