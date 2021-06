Euro 2020: ce nebunie de meci a fost la Amsterdam! Spectacol total cu Olanda si Ucraina. S-a dat si cel mai frumos gol al turneului

Invingatorii au marcat prin Wijnaldum '52, Weghorst '59 si Dumfries '85. Pentru ucraineni au inscris Yarmolenko '75 si Yaremchuk '79.Asadar, Olanda a dominat autoritar, a condus cu 2-0, dar s-a vazut egalata in numai patru minute, golul izbavitor venind abia in minutul 85. Ucrainenii raman cu satisfactia faptului ca au marcat cel mai frumos gol de pana acum la Euro 2020 , prin Yarmolenko, cu un sut de exceptie din afara careului.Olanda: Stekelenburg - Dumfries, Timber (Veltman '88), De Vrij, Blind (Ake '64), Van Aanholt (Wijndal '64) - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Weghorst (De Jong '88), Depay (Malen '90). Selectioner: Frank de BoerUcraina: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Zinchenko - Yarmolenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Zubkov (Marlos '13, Shaparenko '64) - Yaremchuk. Selectioner: Andrei Sevcenko.Meciul a fost arbitrat de germanul Felix Brych.Etapa a doua a grupei C programeaza, joi, 17 iunie, partidele Ucraina - Macedonia de Nord (Arena Nationala, ora 16.00) si Olanda - Austria (Amsterdam, ora 22.00).