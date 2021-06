Euro 2020: Olanda defileaza in grupa organizata de Romania. Prima nationala eliminata matematic de la turneul final

Au marcat: Depay '11 (p), Dumfries '67.E un rezultat in urma caruia se cunoaste prima nationala eliminata matematic de la Euro 2020. In Grupa C, organizata si de Romania, Macedonia de Nord nu mai are nicio sansa de a continua competitia in optimi.Olanda e deja calificata, iar Austria si Ucraina isi vor disputa la Bucuresti, luni, 21 iunie, locul al doilea.Au evoluat urmatoarele echipe:Olanda: Stekelenburg - Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Ake '64), van Aanholt (Vijnaldt '65) - De Roon (Gravenbergh '74), Wijnaldum, F. De Jong - Weghorst (Malen '64), Depay (L. De Jong '82). Antrenor: Frank de Boer;Austria: Bachmann - Lainer (Grillitsch '62), Dragovic (Lienhart '84), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (Lazaro '70), X. Schlager (Onisiwo '84), Laimer, D. Alaba - Gregoritsch (Kalajdzic '71), Sabitzer. Antrenor: Franco Foda.Cartonase galbene: De Roon '14 / D. Alaba '10, Bachmann '67.Arbitri: Orel Grinfeeld (Israel) - Roy Hassan, Idan Yarkoni (ambii Israel) - Davide Massa (Italia).Intr-un alt meci din Grupa C, Ucraina a invins, tot joi, la Bucuresti, cu 2-1, Macedonia de Nord.Clasamentul inaintea ultimei etape (care programeaza meciurile Olanda - Macedonia de Nord si Austria - Ucraina) este urmatorul: 1. Olanda - 6 puncte, 2. Ucraina - 3 puncte, 3. Austria - 3 puncte, 4. Macedonia de Nord - niciun punct.