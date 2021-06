Inca un record a cazut la Euro 2020

In varsta de 17 ani si 246 de zile, Kozlowski l-a schimbat, in minutul 55, pe Mateusz Klich.Recordul precedent nu a rezistat nici macar o saptamana. Duminica trecuta, englezul Jude Bellingham (Borussia Dortmund), in varsta de 17 ani si 349 de zile, a intrat pe teren in minutul 82 al partidei cu Croatia.Inaintea aceestei editii a turneului final al Campionatului European, cel mai tanar jucator a fost olandezul Jetro Willems, care a jucat la Euro-2012 la varsta de 18 ani si 71 de zile.Reprezentativa Spaniei a remizat, sambata seara, scor 1-1, cu selectionata Poloniai, intr-un meci disputat pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in Grupa E a Campionatului European.Au marcat: Morata '25 / Lewandowski '54. Gerard Moreno a ratat in minutul 57 un penalti.