Euro 2020: cel mai scump portar din istoria fotbalului, convocat in regim de urgenta. Care e motivul

Ei se alatura mijlocasului Brais Mendez de la Celta Vigo, Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United) si Carlos Soler (Valencia CF), adusi luni, dupa ce s-a anuntat ca Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Selectionerul se teme ca Busquets ar fi putut transmite virusul altor coechipieri, deoarece, potrivit presei spaniole, jucatorii au mancat impreuna la restaurant, duminica, in ziua in care fotbalistul Barcelonei a fost testat pozitiv.Din acest motiv, cei sase nou-convocati se vor antrena separat de lot, intr-o bula paralela.Federatia spaniola a anuntat ca este posibila convocarea altor jucatori in afara celor sase. Astfel, un alt grup de fotbalisti ar putea fi chemat sa urmeze aceeasi procedura dupa meciul impotriva Lituaniei, de marti, antrenandu-se la ore diferite de grupul actual. Includerea lor definitiva in echipa Euro 2020 va depinde de rezultatele testelor PCR din zilele urmatoare.Diagnosticat pozitiv cu Sars-CoV-2, Sergio Busquets a fost constrans sa paraseasca selectionata Spaniei, cu cateva zile inainte de Euro 2020. In conformitate cu regulile sanitare, jucatorii spanioli au fost plasati in izolare.Noua din cei 24 de fotbalisti spanioli convocati pentru Euro 2020 au avut deja Covid-19 (Eric Garcia, Jose Luis Gaya, Aymeric Laporte, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres si Adama Traore).Spania incepe Euro 2020 la 14 iunie, cu Suedia.