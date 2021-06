Borna incredibila atinsa de Cristiano Ronaldo la nationala Portugaliei

Pentru reprezentativa antrenata de Fernando Santos au inscris Bruno Fernandes (41, 90), Cristiano Ronaldo (43) si Joao Cancelo (84).Campioana continentala en titre va debuta cu incredere la EURO 2020 in urma acestui succes, c Ronaldo a inscris cel de-al 104-lea gol la nationala in 175 de selectii, fiind la doar cinci reusite de egalarea recordului mondial detinut de iranianul Ali Daei (109).Portugalia va debuta pe 15 iunie, contra Ungariei, la Budapesta. Urmatorul sau meci va avea loc pe 19 iunie, la Munchen, impotriva Germaniei, pentru ca in al treilea meci din grupa sa infrunte campioana mondiala Franta, pe 23 iunie.