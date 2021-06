"Baiatul asta e un impostor! Ronaldo trebuia sa mearga dupa el in vestiar!" Ce vedeta a Portugaliei a fost pusa la zid

In partea a doua antrenorul portughez Fernando Santos a incercat sa revitalizeze ofensiva prin introducerea lui Joao Felix ( Atletico Madrid ), insa acesta n-a reusit mare lucru.Fostul mare fotbalist englez Roy Keane a rabufnit: "Baiatul asta e un impostor! Tara ta are nevoie de tine si intri asa pe teren... Cat a costat? 100 de milioane? Cred ca Ronaldo trebuia sa mearga dupa el in vestiar".