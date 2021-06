Cele mai tari recorduri care stau sa cada la Euro 2020. Cristiano Ronaldo il poate depasi pe Platini

Noua goluri intr-o singura editie, pare greu de batut recordul lui Michel Platini, cel care a dus Franta la castigarea EURO 1984 pe teren propriu. Kylian Mbappe si Robert Lewandowski au la dispozitie sapte meciuri pentru a reusi acest lucru, in timp ce Platini nu a jucat decat cinci la acel turneu.La Roja este singura echipa care si-a aparat titlul, impunandu-se in 2008 si 2012. Republica Federala Germania, victorioasa in 1972, a esuat in aceasta misiune in 1976, invinsa in finala de Cehoslovacia la lovituri de departajare. Portugalia lui Cristiano Ronaldo va incerca sa fie a doua nationala care-si pastreaza coroana.Cel mai mare scor inregistrat intr-o finala, o Roja suverana invingand o Italie epuizata in finala editiei din 2008. A fost al treilea titlu consecutiv castigat de Spania, dupa EURO 2008 si Cupa Mondiala 2010.Cristiano Ronaldo a marcat si el noua goluri la EURO, insa in patru editii. Portughezul poate bate in aceasta vara recordul fostului N.10 al nationalei Frantei. Printre cei mai buni marcatori aflati inca in activitate, Antoine Griezmann (6 goluri) se poate apropia de aceasta cota, nu si Zlatan Ibrahimovic (6 goluri), ce a fost nevoit sa declare forfait.Inca un record pentru Cristiano Ronaldo: el este jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate, 21, la Campionatul European, in fata lui Bastian Schweinsteiger (18) si Gianluigi Buffon (17). Portughezul va putea imbunatati aceasta performanta la EURO 2020.Cele mai titrate nationale, cu cate trei succese, sunt Germania (1972 si 1980 cu RFG, apoi 1996) si Spania (1964, 2008, 2012). Mannschaft sau La Roja pot obtine un nou triumf la Londra pe 11 iulie. Doar Franta (1984, 2000) le poate ajunge. Germania si URSS sunt nationalele cu cele mai multe finale pierdute. Germanii au fost invinsi in 1972 (RFG), 1992 si 2008, sovieticii in 1964, 1972 si 1988.Nu mai putin de sase jucatori au impartit titlul de golgheter al EURO 2012: Dzagoev (Rusia), Mandzukic (Croatia), Balotelli (Italia), Mario Gomez (Germania), Cristiano Ronaldo (Portugalia) si Fernando Torres (Espagne) au inscris cate 3 goluri.La 38 de ani si 257 de zile, austriacul Ivica Vastic este cel mai varstnic jucator care a marcat la Campionatul European, el transformand un penalty impotriva Poloniei in 2008.Cel mai varstnic fotbalist de la Campionatul European este portarul maghiar Gabor Kiraly, cu celebrii sai pantaloni de trening gri, care avea 40 de ani si 86 de zile cand Ungaria a fost eliminata de Belgia (0-4) in optimile de finala ale EURO 2016 Cel mai tanar fotbalist care a evoluat la un EURO este olandezul Jetro Willems, 18 ani si 71 de zile la meciul cu Danemarca, in 2012. Cel mai tanar fotbalist care a marcat este elvetianul Johan Vonlanthen, care avea 18 ani si 141 de zile cand a punctat impotriva Frantei in 2004.Recordul celui mai prolific meci de la EURO a fost stabilit in prima partida din istoria turneului, semifinala Iugoslavia - Franta (5-4), disputata pe 6 iulie 1960 pe Parc des Princes.Cele mai clare victorii din istoria competitiei au fost de trei ori 5-0, in meciurile Franta -Belgia si Danemarca - Iugoslavia (1984) si Suedia - Bulgaria (2004) si o data 6-1, Olanda - Serbia (2000).Franta apare de trei ori pe lista celor mai bune atacuri din istoria competitiei, cu 14 goluri in 1984 (in 5 meciuri) si 13 goluri in 2000 (6 meciuri) si 2016 (7 meciuri), la fel ca Olanda, 13 goluri in 2000.Niciun jucator nu a inscris mai mult de trei goluri intr-un meci la Campionatul European. Sapte fotbalisti au reusit tripla. In afara lui Michel Platini, care a izbutit doua la editia din 1984, este vorba de germanii Dieter Muller si Klaus Allofs, olandezii Marco van Basten si Patrick Kluivert, portughezul Sergio Conceicao si spaniolul David Villa.Cel mai rapid gol din istoria competitiei a fost marcat dupa 1 minut si 7 secunde de rusul Dmitri Kiricenko in meciul cu Grecia, in 2004.