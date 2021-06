Incepe Euro 2020. Peste 2.000 de politisti, jandarmi si pompieri, la primul meci din Romania. Vor veni si politisti straini la Bucuresti

Vor fi 2000 de politisti si jandarmi atat in zona Arenei Nationale cat si in alte zone turistice. De asemenea pp vor fi 150 de pompieri iar un elicopter SMURD se va afla in zona Arenei Nationala pentru a putea prelua eventuale cazuri grave.Au fost impuse restrictii de circulatie si cei care locuiesc in zona Arenei Nationale isi vor lasa masinile intr-o parcare special amenajata."Suntem prezenti cu forte marite in zonele de atractie turistica. Toate zonele sunt asigurate. Politistii in uniforme dar si in civilVor fi si politisti din tari participante la acest eveniment pentru a ne asigura sprijin", a declarat Diana Sarca, purtator de cuvant al politiei Capitalei.Stire in curs de actualizare