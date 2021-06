Cine este jucatorul care a alergat, pana acum, cel mai mult la Euro 2020

Asa se face ca unii jucatori ies in evidenta chiar daca echipele lor nu joaca mare lucru.Este si cazul rusului Alexandr Golovin, legitimat la AS Monaco, care a alergat 12,4 kilometri in meciul pierdut de nationala sa, scor 0-3 cu Belgia.Pana acum, Golovin este fotbalistul care a alergat cel mai mult la acest Campionat European, el fiind urmat in ierarhie de cehul Darida si belgianul Dendoncker, cu 11,9 kilometri alergati.Golovin are 39 de selectii si 5 goluri la echipa nationala.