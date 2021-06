Euro 2020: "salvamarul" si VAR-ul tin in viata nationala lui Bale. Ce s-a intamplat in meciul Tara Galilor - Elvetia

Elvetia a dominat jocul, dar nu a reusit sa se impuna, desi a deschis scorul prin Breel Embolo (49), galezii egaland prin Kieffer Moore (74). Ambele goluri s-au marcat in urma unor cornere.Prima mare ocazie a partidei a apartinut ''dragonilor'', in min. 15, cand Moore a reluat cu capul din centrarea lui James, dar Sommer a avut o interventie fantastica.Apoi, Elvetia a pus stapanire pe joc si a presat mult, avand mai multe ocazii la poarta lui Ward. Echipa antrenata de Vladimir Petkovic a fost aproape de deschiderea scorului in min. 20, cand Schaer a reluat acrobatic cu calcaiul, dupa un corner al lui Shaqiri, dar Ward a respins excelent cu piciorul.Au urmat mai multe suturi imprecise expediate de Xhaka (24) si Seferovic (27, 41, 45+1), ultima fiind o situatie foarte buna, la o minge asezata de Embolo.Embolo, atacant de origine cameruneza, a avut o mare sansa de gol in min. 49, cand a sutat de la 16 metri, dar Ward a respins. La cornerul care a urmat, executat de Shaqiri, Embolo a trimis mingea in plasa din 6 metri, cu o lovitura de cap, de langa Connor Roberts.Nati a facut un pas inapoi dupa deschiderea scorului, iar galezii au profitat si au pornit in cautarea golului egalarii.Davies a expediat un sut de la 16 metri, dar mingea, deviata, s-a dus peste poarta. Echilibrul a fost restabilit pe tabela in min. 74, in urma unui corner, Morrell a centrat in careu, iar Moore a venit fara marcaj si a reluat cu capul de la 10 metri.Elvetia a revenit in atac, a marcat prin Gavranovic (85), la cateva secunde de la intrarea sa, insa golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.Ultima ocazie a fost ratata de Embolo, mingea trimisa cu capul de jucatorul Borussiei Moenchengladbach fiind respinsa de portarul Ward (90).Elvetia a ajuns acum la sase meciuri consecutive fara infrangere la EURO.Vineri seara, in primul meci din Grupa A, Italia a invins Turcia cu 3-0.Pe 16 iunie, in etapa a doua, Turcia va intalni Tara Galilor (19:00, Baku), iar Italia va infrunta Elvetia (22:00, Roma).