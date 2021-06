Euro 2020 sau Euro 2021? Ce trebuie sa stii despre Campionatul European de Fotbal din acest an

Unde se joaca meciurile de fotbal din cadrul Euro 2020?

Echipa de fotbal favorita pentru castigarea trofeului Euro 2020

EURO 2020 nu este lipsit de accidente

Intra in spiritul Euro 2020

Anglia - Croatia, scor 1-0

Olanda - Ucraina, scor: 3-2

Austria - Macedonia de Nord, scor: 3-1

Grupa A (Roma si Baku): Turcia, Italia, Tara Galilor, Elvetia

Grupa B (Copenhaga si Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

Grupa C (Amsterdam si Bucuresti): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

Grupa D (Londra si Glasgow): Anglia, Croatia, Scotia, Cehia

Grupa E (Sevilla si Sankt Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

Grupa F (Munchen si Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franta, Germania

Meciuri de fotbal in cadrul Euro 2020 in perioada 14 - 21 iunie

Scotia - Cehia (16:00, Glasgow, Grupa D)

Polonia - Slovacia (19:00, St Petersburg, Grupa E)

Spania - Suedia (22:00, Sevilla, Grupa E)

Ungaria - Portugalia (19:00, Budapesta, Grupa F)

Franta - Germania (22:00, Munchen, Grupa F)

Finlanda - Rusia (16:00, St Petersburg, Grupa B)

Turcia - Tara Galilor (19:00, Baku,Grupa A)

Italia - Elvetia (22:00, Roma, Grupa A)

Ucraina - Macedonia de Nord (16:00, Bucuresti, Grupa C)

Danemarca - Belgia (19:00, Copenhaga, Grupa B)

Olanda - Austria (22:00, Amsterdam, Grupa C)

Suedia - Slovacia (16:00, St Petersburg, Grupa E)

Croatia - Cehia (19:00, Glasgow, Grupa D)

Anglia - Scotia (22:00, Londra, Grupa D)

Ungaria - Franta (16:00, Budapesta, Grupa F)

Portugalia - Germania (19:00, Munchen, Grupa F)

Spania - Polonia (22:00, Sevilla, Grupa E)

Italia - Tara Galilor (19:00, Roma, Grupa A)

Elvetia - Turcia (19:00, Baku, Grupa A)

Macedonia de Nord - Olanda (19:00, Amsterdam, Grupa C)

Ucraina - Austria (19:00, Bucuresti, Grupa C)

Rusia - Danemarca (22:00, Copenhaga, Grupa B)

Finlanda - Belgia (22:00, St Petersburg, Grupa B)

UEFA a decis pastrarea numelui de EURO 2020, deoarece Campionatul trebuia sa aiba loc anul trecut, insa din cauza pandemiei de coronavirus a fost amanat. Campionatul European de Fotbal are loc la fiecare patru ani, prin urmare decizia de a pastrarea titulatura de Euro 2020 este lesne de inteles. In plus, acest lucru are si o strategie de marketing in spate. Si anume, toate articolele sportive, fiecare bilet, fiecare decoratiune create cu mult timp inainte de a se anunta pandemia, ar trebui retrase si inlocuite, ceea ce ar insemna costuri mari si nejustificate.UEFA a facut presiune in primavara asupra tarilor in care se desfasoara Euro 2020 sa permita accesul suporterilor pe stadioane. In acest an meciurile de fotbal din cadrul Euro 2020 se joaca pe 11 stadioane din 11 tari europene: Bucuresti - National Arena, Londra - Wembley, Munchen - Allianz Arena, Roma - Stadio Olimpico, Baku - Stadionul National, St. Petersburg - Stadionul Kretovski, Copenhaga - Parken, Amsterdam - Johan-Cruyff-Arena, Sevilla - Stadionul Olimpic, Budapesta - Stadionul Ferenc Puskas si Glasgow - Hampden Park.Meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 se joaca si pe Arena Nationala din Bucuresti. Fanii echipelor sunt asteptati sa ajunga in tara si in zilele urmatoare. Arena Nationala are o capacitate de 55.600 de spectatori, insa va functiona la o capacitate redusa pentru a preveni raspandirea virusului.In total, trei meciuri din cadrul Euro 2020 se joaca pe Arena Nationala. Unul a avut deja loc duminica, 13 iunie (Austria Macedonia). Si urmeaza sa aiba loc inca doua: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00) si Ucrainia - Austria (21 iunie, ora 19:00).Printre favoritele Euro 2020 se numara echipele de fotbal ale Frantei, Belgiei si Angliei. In trecut, la favorite se afla si Spania, insa anul acesta, din pricina accidentarilor, Spania intra in competitie fara a beneficia de serviciile jucatorilor profesionisti.Din pacate Euro 2020 a debutat cu un accident infiorator care se putea termina tragic. In timpul meciului de sambata dintre Danemarca si Finlanda, fotbalistul Christian Eriksen, cel mai bun jucator al Danemarcei, s-a prabusit pe teren in urma unui infarct. Medicii l-au resuscitat minute intregi apoi l-au transportat la spital. Din fericite fotbalistul si-a revenit, insa, cel mai probabil, cariera acestuia s-a incheiat.Sotia acestuia, care se afla in tribune in momentul producerii accidentului, a trait clipe de cosmar. Aceasta a crezut ca l-a pierdut, cei din jur fiind nevoiti sa ii spuna de mai multe ori ca fotbalistul traieste. Cei doi au impreuna doi copii. Unul de 3 ani si unul de 6 luni.Euro 2020 este abia la inceput. Daca esti fan fotbal si adori sa te uiti la meciurile faorite, insa din cauza pandemiei nu poti participa live, din tribune, trebuie sa schimbi putin tactica. Poti urmari meciurile de fotbal favorite din confortul casei tale si, pentru a putea intra mai usor in spiritul jocului iti poti achizitiona accesorii fotbal pentru decorarea casei sau pentru a le purta la o partida amicala de fotbal alaturi de prieteni. De la ghete fotbal la echipament de fotbal si pana la mingi speciale, toate pot fi gasite la doar un click distanta, pe internet.Mai mult, daca ai copii si vrei sa-i introduci in tainele sportului rege, poti achizitiona o poarta de fotbal pliabila si o minge pentru a-i invata regulile de baza ale jocurului.